1)2x+3y+x-y+1 2)4a+2b-4b-2a+3 3)3m-m+2m-5m+n 4)n-2n+3n-m-4n СРОЧНЯЯЯК ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!

Алгебра
1)2x+3y+x-y+1 2)4a+2b-4b-2a+3 3)3m-m+2m-5m+n 4)n-2n+3n-m-4n СРОЧНЯЯЯК ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) = 3х + 2у + 1  2)= 2а - 2b + 3  3) = -m +n 4) + - 2n - m  Все дуже легко і просто 
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