На координатной плоскости tos постройте график уравнения 7t+9s+63=0

Алгебра
На координатной плоскости tos постройте график уравнения 7t+9s+63=0
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