Қазақ тiлi
Вставні слова до речі, крім того, з іншого боку, по-перше, по-друге виражають А) впевненість або невпевненість в повідомлюваному; Б) вказівку ...
Відредагуйте наведені формулювання. 1. Прошу оказати матеріальну допомогу у зв'язку з важким положення моєї сім'ї. 2. Прошу видати дублікат студ...
У якому рядку всі слова є синонімами ? А.Люб'язний,бадьорий,непідробний. Б.Ввічливий,чемний,привітний. В.Життєрадісний,справжній,рухливий. Г.Ве...
У якому словнику пояснено лексичні значення слів? А.Орфографічному Б.Орфоепічному В.Тлумачному Г.Фразеологічному
1.Спільонокореневими є всі слова рядка АСПІВАЄШ.СПІВАЄМО.СПІВАЄ. Б.ВІТЕР.ВІТРИ.ВІТРАМИ В.ГОРИЩЕ.ГОРЮВАТИ.ГОРІТИ Г.ДРУКУВАТИ.ДРУК.ДРУКАР
З прийменником Над водою скласти речення з дієприкметниковим зворотом. Будь ласка, дуже потрібно! Зараз!
Запишіть стійкі мовні звороти українською: Комиссия по составлению.., вводить в заблуждение, восстановить в должности, в довершение ко всему, в ц...
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РОЗИБРАТЬ СИНТАКСИЧНО ВОТ ЄТО РЕЧЕННЯ ДАЮ 20 БАЛИВ Я знаю: мама любить мене, бо завжди знаходить час, щоб усього мене навчити...
Виправте і запишіть правильно слова, словосполучення і речення. Виписка з протоколу, подача документа, особовий рахунок в ощадному банку, текучіс...
ВИПІШИТЬ З КОЖНОЇ ГРУПИ СЛІВ ОДНЕ, ЯКЕ НЕ Є СПІЛЬНОКОРЕНЕВИМ ДО ВИДІЛЕНОГО. 1. ВОЗИТИ- завіз, підвода, підвозити 2.РІК- щороку,ршчний,роком 3....