Қазақ тiлi

Қазақ тiлi
Вставні слова до речі, крім того, з іншого боку, по-перше, по-друге виражають А) впевненість або невпевненість в повідомлюваному; Б) вказівку ...
Ответить
Қазақ тiлi
провідміняти числівники чотириста шістдесят два. тридцять вісім. сто
Ответить
Қазақ тiлi
Відредагуйте наведені формулювання. 1. Прошу оказати матеріальну допомогу у зв'язку з важким положення моєї сім'ї. 2. Прошу видати дублікат студ...
Ответить
Қазақ тiлi
У якому рядку всі слова є синонімами ? А.Люб'язний,бадьорий,непідробний. Б.Ввічливий,чемний,привітний. В.Життєрадісний,справжній,рухливий. Г.Ве...
Ответить
Қазақ тiлi
У якому словнику пояснено лексичні значення слів? А.Орфографічному Б.Орфоепічному В.Тлумачному Г.Фразеологічному
Ответить
Қазақ тiлi
1.Спільонокореневими є всі слова рядка АСПІВАЄШ.СПІВАЄМО.СПІВАЄ. Б.ВІТЕР.ВІТРИ.ВІТРАМИ В.ГОРИЩЕ.ГОРЮВАТИ.ГОРІТИ Г.ДРУКУВАТИ.ДРУК.ДРУКАР
Ответить
Қазақ тiлi
ПОМОГИТЕ НАПИСАТЬ АНОТАЦЫЮ НА ЛЮБУЮ КНИГУ ОЧЕНЬ НАДО ЗАВТРА ПРОВЕРКА ДАМ 30 БАЛЛОВ
Ответить
Қазақ тiлi
2 Речення з не відокремленими означеннями
Ответить
Қазақ тiлi
твір на тему "Життя - як найважче із мистецтв"
Ответить
Қазақ тiлi
твір міркування яким має бути справжній друг
Ответить
Қазақ тiлi
Як пишеться Не правильно я не знаю! Допоможіть!
Ответить
Қазақ тiлi
трус не играет хоккей перекладiть
Ответить
Қазақ тiлi
З прийменником Над водою скласти речення з дієприкметниковим зворотом. Будь ласка, дуже потрібно! Зараз!
Ответить
Қазақ тiлi
твір оповідання "пригода на канікулах"
Ответить
Қазақ тiлi
Запишіть стійкі мовні звороти українською: Комиссия по составлению.., вводить в заблуждение, восстановить в должности, в довершение ко всему, в ц...
Ответить
Қазақ тiлi
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РОЗИБРАТЬ СИНТАКСИЧНО ВОТ ЄТО РЕЧЕННЯ ДАЮ 20 БАЛИВ Я знаю: мама любить мене, бо завжди знаходить час, щоб усього мене навчити...
Ответить
Қазақ тiлi
Виправте і запишіть правильно слова, словосполучення і речення. Виписка з протоколу, подача документа, особовий рахунок в ощадному банку, текучіс...
Ответить
Қазақ тiлi
Δ﻿﻿﻿Скласти речення зі словом- отож.(1 речення)
Ответить
Қазақ тiлi
поділити слово на склади Юстина
Ответить
Қазақ тiлi
Скласти 5 речень з присудком(пидкреслити)
Ответить
Қазақ тiлi
текст про багатий урожай
Ответить
Қазақ тiлi
ВИПІШИТЬ З КОЖНОЇ ГРУПИ СЛІВ ОДНЕ, ЯКЕ НЕ Є СПІЛЬНОКОРЕНЕВИМ ДО ВИДІЛЕНОГО. 1. ВОЗИТИ- завіз, підвода, підвозити 2.РІК- щороку,ршчний,роком 3....
Ответить
Қазақ тiлi
Провідміняти числівник 695
Ответить
Қазақ тiлi
Провідміняти числівник 695 і 382
Ответить
Қазақ тiлi
Кожне словосполучення замини видповидним диесловом виддати розпорядження--____________________ припуститися помилки--________________________
Ответить