1,4,9,16...; 1,8,27,64...; 1,16,81 продолжите закономерности зарание спасибо

Математика
1,4,9,16...; 1,8,27,64...; 1,16,81 продолжите закономерности зарание спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1,4,9,16,25,36,49,64,81,100;1,8,27,64,125,216,343,512,729,1000;
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