1)BaSO4+2HNO3= Ba(NO3)2+H2SO4 2)BaSO3+2HNO3=Ba(NO3)2+H2SO3 есть ли здесь осадки,если да, то какого они цвета??
Химия
1)BaSO4+2HNO3= Ba(NO3)2+H2SO4 2)BaSO3+2HNO3=Ba(NO3)2+H2SO3 есть ли здесь осадки,если да, то какого они цвета??
Ответ(ы):
Гость:
В первом уравнении вообще реакция не пойдет Во втором уравнении образуется нестойкая кислота и она должна быть сразу разложена на SO2(газ)+H2O; осадка не образуется
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