Химия

Химия
с чем взаимодействует этиламин
Ответить
Химия
к раствору, содержащему 0.5 моль серной кислоты прилили раствор нитрата бария. Какова масса осадка?
Ответить
Химия
KNO3+AL+KOH+H2O->NH3+KALO2 Нужно найти 1)элементы которые изменяют свою степень окисления. 2)составить элементарный баланс, уровнять электроны ...
Ответить
Химия
Напишите уравнение реакций между веществами. Карбонат кальция+оксид углерода(4)+вода Сульфат хрома(3)+гидроксид калия(избыток) Сульфид натрия+х...
Ответить
Химия
при взаимодействии этилене масса42 г сводой образовалось вещество опредилите какое вещество образовалось какая масса получилось
Ответить
Химия
Напишите массовые доли элементов в веществах:CH3OH,Ba(NO3)2
Ответить
Химия
Пожалуйста помогите решить химию задачей. Пожалуйста , пожалуйста, пожалуйста помогите решить
Ответить
Химия
При разложении H2Oэлектрическим током образуется кислород кол-вом вещества 2 моль. По уравнению реакция 2Н2О=2Н2О2 вычислите массу воды?
Ответить
Химия
1)Напишите уравнение реакции образования метилового эфира бензойной кислоты. 2) осуществите превращения C2 H4--- C2H5OH---CH3COOH---CH3COONa... ...
Ответить
Химия
К раствору,содержащему 10 г серной кислоты, прибавили 9 г гидроксида натрия.Какую реакцию имеет раствор?
Ответить
Химия
Напишите уравнения реакций протекающих между бензойной кислотой и этанолом
Ответить
Химия
напишите уравнение реакции разбавленной азотной кислоты с железом и серебром. помогите составить. срочно нужно!
Ответить
Химия
напишите уравнение щелочного гидролиза триолеина
Ответить
Химия
Определить количество и массу гидроксида меди (II), образовавшегося при взаимодействии гидроксида натрия и 40 г 20% раствора сульфата меди (II)
Ответить
Химия
По уравнению реакции Н2+S=H2Sопределите кол-во вещ-ва сероводорода (H2S), который образуется при взаимодействии 16г серы с водородом?
Ответить
Химия
определите массу соли полученной при взаимодействии 6г гидроксида натрия с 30г соляной кислоты
Ответить
Химия
Запишите уровнения реакций с помощью которых можно осуществить следующие превращения. Раставте коофициенты Li=>LiOH=>Li2SO4
Ответить
Химия
По уравнении реакции Zn+H2SO4=ZnSO4+H2 определите какое кол-во вещ водорода выделится при взаимодействии 13г цинка с серной кислотой (Н2SO4)?
Ответить
Химия
Здравствуйте , помогите пожалуйста и так ! 1) Вычислить массу и количество вещества (v), образующегося при взаимодействии кальция с 8 г кислорода...
Ответить
Химия
При разложении н2о электрическим током образуется кислород кол-вом вещества 2 моль. По уравнению реакия 2н2о=2н2+о2 вычислите массу воды.
Ответить
Химия
Расставьте коэффициенты в реакции: Cu+HNO3--> Cu(NO3)2+NO+H2O
Ответить
Химия
1.Сульфид натрия не реагирует с раствором 1)нитрата серебра 2)гидроксида калия 3)сульфата меди(2) 4)серной кислоты В реакции, схема которой Cu2O...
Ответить
Химия
по уравнению реакции s+o2=so2 рассчитайте, какая масса оксида образовалась при окислении 2 моль серы
Ответить
Химия
(CuOH)2CO3+ 4HCl = 2CuCl2 + 3Н2O + CO2 напишите пж ионное уравнение!!
Ответить
Химия
Напишите формулы. 1) диметилпропандиат 2) метанамид
Ответить