Химия
KNO3+AL+KOH+H2O->NH3+KALO2 Нужно найти 1)элементы которые изменяют свою степень окисления. 2)составить элементарный баланс, уровнять электроны ...
Напишите уравнение реакций между веществами. Карбонат кальция+оксид углерода(4)+вода Сульфат хрома(3)+гидроксид калия(избыток) Сульфид натрия+х...
при взаимодействии этилене масса42 г сводой образовалось вещество опредилите какое вещество образовалось какая масса получилось
При разложении H2Oэлектрическим током образуется кислород кол-вом вещества 2 моль. По уравнению реакция 2Н2О=2Н2О2 вычислите массу воды?
1)Напишите уравнение реакции образования метилового эфира бензойной кислоты. 2) осуществите превращения C2 H4--- C2H5OH---CH3COOH---CH3COONa... ...
К раствору,содержащему 10 г серной кислоты, прибавили 9 г гидроксида натрия.Какую реакцию имеет раствор?
напишите уравнение реакции разбавленной азотной кислоты с железом и серебром. помогите составить. срочно нужно!
Определить количество и массу гидроксида меди (II), образовавшегося при взаимодействии гидроксида натрия и 40 г 20% раствора сульфата меди (II)
По уравнению реакции Н2+S=H2Sопределите кол-во вещ-ва сероводорода (H2S), который образуется при взаимодействии 16г серы с водородом?
Запишите уровнения реакций с помощью которых можно осуществить следующие превращения. Раставте коофициенты Li=>LiOH=>Li2SO4
По уравнении реакции Zn+H2SO4=ZnSO4+H2 определите какое кол-во вещ водорода выделится при взаимодействии 13г цинка с серной кислотой (Н2SO4)?
Здравствуйте , помогите пожалуйста и так ! 1) Вычислить массу и количество вещества (v), образующегося при взаимодействии кальция с 8 г кислорода...
При разложении н2о электрическим током образуется кислород кол-вом вещества 2 моль. По уравнению реакия 2н2о=2н2+о2 вычислите массу воды.
1.Сульфид натрия не реагирует с раствором 1)нитрата серебра 2)гидроксида калия 3)сульфата меди(2) 4)серной кислоты В реакции, схема которой Cu2O...
по уравнению реакции s+o2=so2 рассчитайте, какая масса оксида образовалась при окислении 2 моль серы