1. Дождик вымочит а солнышко высушит 2. Упустишь минуту потеряешь час. 3. Месяц светит но не греет 4. Поспешишь людей насмешишь . 6. Кто вчера солгал тому завтра не поверят. Спишите вставляя пропущенные глаголы буквы объясните ...
Русский язык
1. Дождик вымочит а солнышко высушит 2. Упустишь минуту потеряешь час. 3. Месяц светит но не греет 4. Поспешишь людей насмешишь . 6. Кто вчера солгал тому завтра не поверят. Спишите вставляя пропущенные глаголы буквы объясните правильность написанного укажите спряжение глаголов выделите окончания их. Подчеркните в предложении антонимы . решение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вымочит, высушит-окончание -ит- 2-ое спряжение упустишь- окончание -ишь- 2-ое спряжение потеряешь - окончание -ешь- 1-ое спряжение светит-окончание -ит- 2-ое спряжение греет -окончание -ет- 1-ое спряжение поспешишь, насмешишь - окончание -ишь- 2-ое спряжение солгал -окончание нулевое прошедшее время 1-ое спряжение поверят-окончание -ят- 2-ое спряжение
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Алгебра
Русский язык
Математика