1. Дождик вымочит а солнышко высушит 2. Упустишь минуту потеряешь час. 3. Месяц светит но не греет 4. Поспешишь людей насмешишь . 6. Кто вчера солгал тому завтра не поверят. Спишите вставляя пропущенные глаголы буквы объясните ...

Русский язык

1. Дождик вымочит а солнышко высушит 2. Упустишь минуту потеряешь час. 3. Месяц светит но не греет 4. Поспешишь людей насмешишь . 6. Кто вчера солгал тому завтра не поверят. Спишите вставляя пропущенные глаголы буквы объясните правильность написанного укажите спряжение глаголов выделите окончания их. Подчеркните в предложении антонимы . решение

Автор: Гость