1) k:8=836+398 a:(108-99)=1043-264 решите уравнения 2)Преобразуйте любое из этих уравнений так, чтобы количество действие увеличилось,а корень уравнения не изменился

Математика

1) k:8=836+398 a:(108-99)=1043-264 решите уравнения 2)Преобразуйте любое из этих уравнений так, чтобы количество действие увеличилось,а корень уравнения не изменился

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