1) k:8=836+398 a:(108-99)=1043-264 решите уравнения 2)Преобразуйте любое из этих уравнений так, чтобы количество действие увеличилось,а корень уравнения не изменился
Математика
1) k:8=836+398 a:(108-99)=1043-264 решите уравнения 2)Преобразуйте любое из этих уравнений так, чтобы количество действие увеличилось,а корень уравнения не изменился
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К:8=836+398 к:8=1234 к=1234*8 к=9872 а:(108-99)=1043-264 а:9=779 а=779*9 а=7011
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