1.Как проверить эти слова Привет,поход,секрет,след,букет,велосипед,аист,леопард,крот,обед 2.Распредели слова в две группы.Запиши каждую группу слов в отдельный столбик.
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1.Как проверить эти слова Привет,поход,секрет,след,букет,велосипед,аист,леопард,крот,обед 2.Распредели слова в две группы.Запиши каждую группу слов в отдельный столбик.
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Приведите дроби к наименьшему общему знаменателю а)1/2 и 1/18 ; б) 3/10 и 33/100 ; в) 5/8 и 2/3 ; г) 7/15 и 5/9.