1.Как проверить эти слова Привет,поход,секрет,след,букет,велосипед,аист,леопард,крот,обед 2.Распредели слова в две группы.Запиши каждую группу слов в отдельный столбик.

Русский язык

1.Как проверить эти слова Привет,поход,секрет,след,букет,велосипед,аист,леопард,крот,обед 2.Распредели слова в две группы.Запиши каждую группу слов в отдельный столбик.

Автор: Гость