1.Какое прилагательное не имеет краткой формы? 1) громадный 2) резкий 3) громкий 4) золотой 2.В каком словосочетании главным словом является прилагательное? 1) внимательный к людям 2) чудесный доктор 3) тёплый хлеб ...
Русский язык
1.Какое прилагательное не имеет краткой формы? 1) громадный 2) резкий 3) громкий 4) золотой 2.В каком словосочетании главным словом является прилагательное? 1) внимательный к людям 2) чудесный доктор 3) тёплый хлеб 4) вересковый мёд 3. В каком кратком прилагательном верно выделена буква,обозначающая ударный гласный звук? 1) лес редОк 2) задание труднО 3) сон стрАшен 4) подушка мЯгка 4. В каком слове на конце пишется Ь 1)день погож 2)лес дремуч 3)шёл между луж 4) в кармане мелоч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Какое прилагательное не имеет краткой формы?1) громадный - громок, 2) резкий - резок, 3) громкий - громок, 4) золотой 2.В каком словосочетании главным словом является прилагательное? 1) внимательный к людям (внимательный к кому? - к людям) 2) чудесный доктор 3) тёплый хлеб 4) вересковый мёд 3. В каком кратком прилагательном верно выделена буква,обозначающая ударный гласный звук? 1) лес редОк 2) задание труднО 3) сон стрАшен 4) подушка мЯгка 4. В каком слове на конце пишется Ь 1)день погож 2)лес дремуч 3)шёл между луж 4) в кармане мелоч (мелочь - ж.р. 3 склонение, на конце ь)
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