1.Какое прилагательное не имеет краткой формы? 1) громадный 2) резкий 3) громкий 4) золотой 2.В каком словосочетании главным словом является прилагательное? 1) внимательный к людям 2) чудесный доктор 3) тёплый хлеб ...

Гость: Гость:

1.Какое прилагательное не имеет краткой формы?1) громадный - громок, 2) резкий - резок, 3) громкий - громок, 4) золотой 2.В каком словосочетании главным словом является прилагательное? 1) внимательный к людям (внимательный к кому? - к людям) 2) чудесный доктор 3) тёплый хлеб 4) вересковый мёд 3. В каком кратком прилагательном верно выделена буква,обозначающая ударный гласный звук? 1) лес редОк 2) задание труднО 3) сон стрАшен 4) подушка мЯгка 4. В каком слове на конце пишется Ь 1)день погож 2)лес дремуч 3)шёл между луж 4) в кармане мелоч (мелочь - ж.р. 3 склонение, на конце ь)