1.Какую силу определяют с помощью динамометра, если к нему подвесить тело? 2.Какие 2 силы действуют на тело, если его опустить в жидкость? 3. Как определяется акхимедова сила? Формула: Fa= , где 4.Изменяется ли вес тела, ...

Гость: Гость:

1) Силу упругости пружины, если динамометр покоится или движется равномерно и прямолинейно, то можно определить силу тяжести действующую на тело и нормальный вес тела 2) На тело погруженное в жидкость действуют сила тяжести и архимедова сила. 3) Fa = ρж*g*Vт - ρж - плотность жидкости; Vт - объем погруженной части тела 4) Вопрос не корректен. Вес не изменяется, а перераспределяется! Часть веса действует на подвес, а часть на жидкость. Если иметь ввиду часть веса действующего на подвес, то эта часть уменьшается на величину архимедовой силы. 5) Архимедова сила равна весу вытесненной телом жидкости, следовательно ее значение будет равно разнице между весом тела в воздухе и весом тела в жидкости. Fа = Pв - Pж