Физика

Физика
Продольные волны могут распространяться 1) только в газах   2) только в жидкостях   3) только в твердых телах   4) в газах, жидкостях и твердых ...
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Физика
4. Какова сила тока в участке электрической цепи сопротивлением 110 Ом, подключенном напряжению 220 В. решени
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Физика
льдина плавает в море выдаваясь на 150 метров кубических над поверхностью воды . найти обьем льдины плотность морской воды 1030 ,плотность льда 900
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Физика
Помогите решить задачу пожалуйста по физике Какое сопротивление можно получить имея 3 резистора по 6 кОм?
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Физика
что принимают за еденицы мощности
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Физика
какой прибор служит для измерения работы электрического тока
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Физика
Самолет с размахом крыльев 18 м движется горизонтально со скорость 800 км/ ч . Вертикальная составляющая напряженности магнитного поля Земли Н=40 А...
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Физика
найдите работу электрического тока на участке R2 совершенную за 1 сек
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Физика
при расположении предмета на расстоянии 40 см от собирпющей линцы его изображение получаетсятравным самому предмету. чему равна оптическая сила лин...
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Физика
С подробным объяснением, пожалуйста. Перед глазами решбник, а вникнуть не получается. Вертикально вверх произведен выстрел из пушки. Начальная с...
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Физика
Груз некоторой массы необходимо поднять на высоту h (равномерно). Как изменятся перечисленные в таблице  ниже величины (1 - уменьшатся, 2 - увелича...
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Физика
Какова возникающая в контуре сопротивление 0,01 Ом сила тока, если магнитный поток через него равномерно изменяется за 2 с на 0,012 Вб
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Физика
Определить силу Кулона, если первый заряд 10×10^-9 К, а второй заряд 16×10^-9 К. Звряды находятся на расстоянии 4см
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Физика
если налить воду в стакан,накрыть листом бумаги и перевернуть то бумага не упадёт почему
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Физика
привидите примеры опытов потверждающих наличие атмосферног давления
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Физика
Какова мощность автомобиля, если при тяге 800 Н он развивает скорость 36 км/ч?
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Физика
в паспорте конденсатора указано 400 мкФ 200 Вольт какой максимальный электрический заряд можно сообщить данному конденсатору
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Физика
Яка виштовхувальна сила дiэ в повiтрi на кулю об'эмом 200м3
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Физика
11 вопрос пожалуйста срочно
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Физика
місто Ла-Пас, яке вважають неофіційною столицею Болівії, розташоване на висоті 4500 м над рівнем моря. Це «найвища столиця» на земній кулі Нормальн...
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Физика
В ходе эксперемента давление разояженого газа в сосуде увеличилось в 2 раза , а средняя энергия теплового движения его молекул увеличилась в 6 раз...
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Физика
Чи залишиться металева пластина електронейтральною, якщо при її освітленні відбувається фотоефект? -------------------------------------- Останет...
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Физика
определите сопротивление лампы,если при напряжении 3,5В сила тока в ней равна 0,25 A
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Физика
формула: обьем тела через Архимедову силу. напишите пожалуйста!!!
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Физика
за какое время на электроплитке можно нагреть кипения 1кг воды взятое при 20 градусов если наприжение 220 волт в ней течет ток оmp даю 40 баллов
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