Физика
Продольные волны могут распространяться 1) только в газах 2) только в жидкостях 3) только в твердых телах 4) в газах, жидкостях и твердых ...
4. Какова сила тока в участке электрической цепи сопротивлением 110 Ом, подключенном напряжению 220 В. решени
льдина плавает в море выдаваясь на 150 метров кубических над поверхностью воды . найти обьем льдины плотность морской воды 1030 ,плотность льда 900
Помогите решить задачу пожалуйста по физике Какое сопротивление можно получить имея 3 резистора по 6 кОм?
Самолет с размахом крыльев 18 м движется горизонтально со скорость 800 км/ ч . Вертикальная составляющая напряженности магнитного поля Земли Н=40 А...
при расположении предмета на расстоянии 40 см от собирпющей линцы его изображение получаетсятравным самому предмету. чему равна оптическая сила лин...
С подробным объяснением, пожалуйста. Перед глазами решбник, а вникнуть не получается. Вертикально вверх произведен выстрел из пушки. Начальная с...
Груз некоторой массы необходимо поднять на высоту h (равномерно). Как изменятся перечисленные в таблице ниже величины (1 - уменьшатся, 2 - увелича...
Какова возникающая в контуре сопротивление 0,01 Ом сила тока, если магнитный поток через него равномерно изменяется за 2 с на 0,012 Вб
Определить силу Кулона, если первый заряд 10×10^-9 К, а второй заряд 16×10^-9 К. Звряды находятся на расстоянии 4см
в паспорте конденсатора указано 400 мкФ 200 Вольт какой максимальный электрический заряд можно сообщить данному конденсатору
місто Ла-Пас, яке вважають неофіційною столицею Болівії, розташоване на висоті 4500 м над рівнем моря. Це «найвища столиця» на земній кулі Нормальн...
В ходе эксперемента давление разояженого газа в сосуде увеличилось в 2 раза , а средняя энергия теплового движения его молекул увеличилась в 6 раз...
Чи залишиться металева пластина електронейтральною, якщо при її освітленні відбувається фотоефект? -------------------------------------- Останет...