1 кг печенья стоит n рублей,а 1кг конфет на 5 руб дешевле. Запишите в виде выражения:1)цену 1 кг конфет.2)стоимость 3кг печенья.3стоимость 2кг конфет.4)стоимость 3кг печенья и 2 кг конфет.5) на сколько 3кг печенья дороже 2кг ко...
Математика
1 кг печенья стоит n рублей,а 1кг конфет на 5 руб дешевле. Запишите в виде выражения:1)цену 1 кг конфет.2)стоимость 3кг печенья.3стоимость 2кг конфет.4)стоимость 3кг печенья и 2 кг конфет.5) на сколько 3кг печенья дороже 2кг конфет.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) n-5 2) 3n 3) (n-5)*2=2n-10 4) 3n(n-5)*2=6n(n-5)=6n^2-30n 5) 3n-(n-5)*2=3n-2n+10=n+10
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