1 кг печенья стоит n рублей,а 1кг конфет на 5 руб дешевле. Запишите в виде выражения:1)цену 1 кг конфет.2)стоимость 3кг печенья.3стоимость 2кг конфет.4)стоимость 3кг печенья и 2 кг конфет.5) на сколько 3кг печенья дороже 2кг ко...

Математика

1 кг печенья стоит n рублей,а 1кг конфет на 5 руб дешевле. Запишите в виде выражения:1)цену 1 кг конфет.2)стоимость 3кг печенья.3стоимость 2кг конфет.4)стоимость 3кг печенья и 2 кг конфет.5) на сколько 3кг печенья дороже 2кг конфет.

Автор: Гость