1) х+1/3 =-7/5 2)3z+6 / 7 = -z-2 / 5 3)0,2 / 2y-1 = -0,3 / y + 3 / это дробная черта ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТАА
Математика
1) х+1/3 =-7/5 2)3z+6 / 7 = -z-2 / 5 3)0,2 / 2y-1 = -0,3 / y + 3 / это дробная черта ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТАА
Ответ(ы):
Гость:
Х+1/3 = - 7/5 х= - 7/5-1/3 х= -21/15 - 5/15 х= - 26/15= - 1 11/15 (3z+6)/7= (-z-2)/5 5(3z+6)=7(-z-2) 15z+30= -7z-14 15z+7z= -14-30 22z= -44 z= - 44:22 z= -2 0,2/(2у-1)= -0,3/(у+3) 0,2(у+3)= - 0,3(2у-1) 0,2у+0,6= -0,6у+0,3 0,2у+0,6у=0,3-0,6 0,8у= -0,3 у= -0,3:0,8 у= -0,375
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