1)lg5-lg3+lg60 помогите вычеслить 2)упростите ввражение tgx x ctgx - cos2x
Алгебра
1)lg5-lg3+lg60 помогите вычеслить 2)упростите ввражение tgx x ctgx - cos2x
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) lg5 -lg3 +lg60 = lg(5*60/3) =lg100=2 2) tgx*ctgx -cos2x = (sinx*cosx)/(cosx*sinx) - cos2x = 1-cos2x =2sin²x
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