1) Начертите куб. Обозначьте длину его ребра какой нибудь буквой и составьте форму??у объема куба. 2) Запишите формулы для вычисления объема фигуры, изображенной на рисунке 8.9, а), б). Пожалуйста помогите, до завтрашнего дн...

Математика

1) Начертите куб. Обозначьте длину его ребра какой нибудь буквой и составьте форму??у объема куба. 2) Запишите формулы для вычисления объема фигуры, изображенной на рисунке 8.9, а), б). Пожалуйста помогите, до завтрашнего дня! Заранее спасибо!!!

Автор: Гость