1. Найдите значение выражения (m+124)-(356-n), если m=186 и n=287. 2. Решите уравнение: а) 67-х=28; б) у+56=83; в) (х+26)-29=19. 3. Решите задачу с помощью уравнения: «Я задумал число. Если его вычесть из 72, то получится 45....

Математика
1. Найдите значение выражения (m+124)-(356-n), если m=186 и n=287. 2. Решите уравнение: а) 67-х=28; б) у+56=83; в) (х+26)-29=19. 3. Решите задачу с помощью уравнения: «Я задумал число. Если его вычесть из 72, то получится 45. Какое число я задумал?» 4. Упростите выражение: а) 638+n+272; б) 623-(m+343)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(186+124)-(356-287)=310-69=241 67-х=28 х=67-28 х=39 _____ 67-39=28
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