География

География
Прочитайте два суждения о деятельности человека. Какое (или какие) из суждений вы считаете верным (верными) А. Труд...
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География
подготовьте сообщение о выдающемся гражданине России
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География
Что влияет на формирование различных культурных черт различных наций
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География
Напишите рассказ о дружбе и вражде Заранее спасибо!
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География
Причины одиночества Плюсы и минусы одиночества
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География
Напишите сочинение на тему Правда хорошо,а счастье лучше. Срочно
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География
Ребята, срочно нужны задания со 2 по 6 Вы меня очень выручите
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География
Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме «Наука как область (форма) духовной культуры». Составьте план, в соответствии с которым Вы буд...
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География
Напишите пожалуйста Эссе "Почему подростком быть здорово?"
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География
хелп плиз помогите пожалуйста 13
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География
"грамоте учиться всегда пригодится" о каком виде деятельности идёт речь в пословице??? СРОЧНО
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География
Чем сдавятси республика Марий Эл?
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География
Как нарисовать плакат на тему "Золотое правило морали " ? Помогите ПОЖАЛУЙСТА !!!
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География
В чем видит различие искусства и религии Л.Фейербах?
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География
из дополнительной литературы или у взрослых узнай, чему учат студентов в наши дни в МГУ имени М.В Ломоносова
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География
дурное употребление материальных благ часто является вернейшим путем к величайшим невзгодам
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География
Понятие "экономика". Роль экономики в жизни общества.Срочно пожалуйста, даю 25 баллов!!!!!
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География
Охотничий налог - прямой или косвенный? Объясните почему
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География
Предоставление бесплатных путёвок в санаторий относится к социальному обслуживанию?
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География
Помогите пожалуйста завтра сдавать! У меня семья из 3 человек :мама и 2 ребенка . У мамы зарплата 30000 тыс. Руб. Нужно рассчитать расходы так,ч...
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География
Помогите, пожалуйста) Сочинение на тему:"Правда хорошо, а счастье лучше" 6 класс 90 баллов!!
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География
Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к социальным потребностям человека. 1) движение; 2)самоуважение; 3)саморе...
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География
Какие пути есть у человека для защиты своих прав ? Представьте,что нарушено ваше право на охрану здоровья -врач не оказал вам необходимую медицинск...
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География
Почему родину называют Отечество
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География
1. Что связывает Россию с мировым сообществом? 2. Как изменялись политическая, экономическая и социальная сферы нашего общества в начале XXI векв?...
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