География
Прочитайте два суждения о деятельности человека. Какое (или какие) из суждений вы считаете верным (верными) А. Труд...
Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме «Наука как область (форма) духовной культуры». Составьте план, в соответствии с которым Вы буд...
из дополнительной литературы или у взрослых узнай, чему учат студентов в наши дни в МГУ имени М.В Ломоносова
Помогите пожалуйста завтра сдавать! У меня семья из 3 человек :мама и 2 ребенка . У мамы зарплата 30000 тыс. Руб. Нужно рассчитать расходы так,ч...
Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к социальным потребностям человека. 1) движение; 2)самоуважение; 3)саморе...
Какие пути есть у человека для защиты своих прав ? Представьте,что нарушено ваше право на охрану здоровья -врач не оказал вам необходимую медицинск...