1)назови по 3 числа при делении которых на 10 в остатке может получиться 2;4;0. 2)может ли при делении на 6 получиться в остатке 9?при делении 12 получиться в остатке 11? 13? 10? 3)какие остатки могут получиться при делении на ...
Математика
1)назови по 3 числа при делении которых на 10 в остатке может получиться 2;4;0. 2)может ли при делении на 6 получиться в остатке 9?при делении 12 получиться в остатке 11? 13? 10? 3)какие остатки могут получиться при делении на 5? на 8? на 3? на 12? помогите плииз
Ответ(ы):
Гость:
1) 12, 22, 32. 14,24,34.10,20,30 2)нет не может. 11 получиться 13 нет 10 да. 3) на5 1,2,3,4 на8 1,2,3,4,5,6,7 на 3 1,2 на 12 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
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