1)назови по 3 числа при делении которых на 10 в остатке может получиться 2;4;0. 2)может ли при делении на 6 получиться в остатке 9?при делении 12 получиться в остатке 11? 13? 10? 3)какие остатки могут получиться при делении на ...

Математика

1)назови по 3 числа при делении которых на 10 в остатке может получиться 2;4;0. 2)может ли при делении на 6 получиться в остатке 9?при делении 12 получиться в остатке 11? 13? 10? 3)какие остатки могут получиться при делении на 5? на 8? на 3? на 12? помогите плииз

Автор: Гость