Другие предметы

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Задание 1. Ответьте на следующие вопросы 1. Насколько эффективным средством общения являются жесты?_____________ 2. В чем проявляются их недоста...
1. Предмет и задачи психологии. Структура современной психологии. Особенности житейских и научных психологических знаний. помогите пожалуйста сро...
каукие проблемы поднимаются в фильмах: "чудак из 5 б", "ох уж эта Настя" и "неподдающиеся" и как они решаются,написать эссе
Многие ученые-теоретики отмечают тенденцию дифференциации "предметного поля" современной педагогической науки: - педагогика детства; - педагог...
Какой ведущий мотив в деятельности человека выделяет американский психолог Абрахам Маслоу? А) Стремление к обретению символического и культурного капиталов Б) Стремление к обретению материальных благ В) Стремление к непрерывному развитию Г) Стремление к удовлетворению всех уровней потребностей
Обоснуй этическую значимость терпимости в человеке. Добавь свои напутствия к напутствиям народной мудрости.
Выписать и объяснить высказывания Лао-цзы. Помогите с высказываниями и дайте им адекватное объяснение.Кто сможет? Плиииз!!!
1. В чем проявляется роль чувства личной безопасности для регуляции поведения человека? 2. Какие действия и виды деятельности могут мотивироваться чувством личной безопасности ?
Прокомментируйте высказывание Лао-цзы: «Человек легко умирает оттого, что у него слишком сильное стремление к жизни». Приведите примеры, доказывающие мысли китайского философа.
Прокомментируйте высказывание Конфуция: «Благородный муж думает о долге, а мелкий человек – о выгоде». Согласны ли вы с данным утверждением? Аргументируйте свой ответ.
Задание 2 Прокомментируйте высказывание Конфуция: «Благородный муж думает о долге, а мелкий человек – о выгоде». Согласны ли вы с данным утверждением? Аргументируйте свой ответ. Задание 3 Прокомментируйте высказывание Лао-цзы: «Человек легко умирает оттого, что у него слишком сильное стремление к жизни». Приведите примеры, доказывающие мысли китайского философа. Задание 4 Выписать и объяснить высказывания Конфуция, Лао-цзы и Будды (не менее пяти высказываний). Задание 5 Дайте определение следующим терминам: Дхарма, деваяна, варна, атман, архат, нирвана, ци, у-син, дэ, дао, у-вэй, сяо, жэнь, ли.