1) отношение Пушкина к русской истории 2) В каком произведении Пушкин касается к р??сской истории ( на хронологии ) а) песня о вещем Олеге б) Борис Годунов в)Полтава, где дан образ Петра 3)вывод о том, почему Пушкин не раз...

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Тема исторического прошлого родины всегда волновала Пушкина, как поэта, так и прозаика. Им были созданы такие произведения, как «Песнь о вещем Олеге» , ≪Бородинская годовщина≫, ≪Полтава≫, ≪Медный всадник≫, ≪Борис Годунов≫, ≪История Пугачевского бунта≫ и, конечно же, ≪Капитанская дочка≫. Все эти произведения описывают разные исторические события, разные исторические эпохи: начиная с полулегендарных событий, описанных в древнерусском памятнике ≪Повесть временных лет≫, заканчивая совсем еще свежими в памяти поэта и его современников событиями Отечественной войны 1812 года. Одно из первых исторических произведений — ≪Песнь о вещем Олеге≫ — написано в 1822 году. Это поэтическая авторская версия кончины великого русского князя, прославившегося своими удачными военными походами и победами над сильными врагами, в частности над Византией: ≪Твой щит на вратах Цареграда≫. Тема торжества русского оружия, героизма русского народа, победителя и освободителя, ярко и сильно звучит в произведениях, посвященных Отечественной войне 1812 года. Как прекрасны строки седьмой главы ≪Евгения Онегина≫, воспевающие подвиг Москвы: Напрасно ждал Наполеон, Последним счастьем упоенный, Москвы коленопреклоненной С ключами старого Кремля; Нет, не пошла Москва моя К нему с повинной головою. В строках стихотворения ≪Воспоминания в Царском Селе≫ перед нами встают прославившиеся в боях ≪Перун кагульских берегов≫ Румянцев и ≪вождь полунощного флага≫ Орлов. Отечественной войне посвящено и стихотворение ≪Бородинская годовщина≫, написанное в 1831 году по поводу взятия предместья Варшавы. Одно из центральных мест в творчестве Пушкина занимает образ Петра I. Пушкин видел в Петре I образцового правителя государства. В драме ≪Борис Годунов≫ Пушкин обращается к иной эпохе, эпохе ≪смутного времени≫. Это был период тяжелейших испытании для России. Драма ≪Борис Годунов≫ в определенном смысле новаторское произведение, в котором народ показан движущей силой истории. Автор, предвосхищая Достоевского, развенчивает теорию, согласно которой цель оправдывает средства. И царь Борис, и Раскольников совершают преступления, оправдывая их ≪благими намерениями≫, забывая, что злу нет оправдания. ≪Капитанская дочка≫ — наиболее значительное историческое произведение Пушкина по объему исследовательской работы, которую проделал автор. Повесть автор написал, работая над документальной ≪Историей Пугачевского бунта≫. Но ≪Капитанская дочка≫ — это художественное произведение. На разницу в данном случае указывала Марина Цветаева в эссе ≪Мой Пушкин≫, по-своему оригинально проведя границу между реализмом и романтизмом. Пушкин-исследователь знает кровавую цену восстания со всеми ужасающими подробностями. Пушкин-поэт помнит о ней: Машу могла бы ожидать участь Елизаветы Харловой, а Гринева — сержанта Кармицкого. Эту поэтизацию, этот романтический ореол вокруг Пугачева, созданный Пушкиным, Марина Цветаева назвала словом ≪чара≫. В повести ≪Капитанская дочка≫ Пушкин впервые разработал новый эпический жанр исторической повести. ≪Капитанская дочка≫ является началом русской исторической прозы. Без нее не было бы ≪Тараса Бульбы≫ Н. В. Гоголя, ≪Войны и мира≫ Л. Н. Толстого, ≪Петра I≫ А. Н. Толстого