Как по английскому в середине комнаты

Английский язык
Как по английскому в середине комнаты
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
In the middle of the room
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