Литература
Омогите!Дам 40 баллов!Нужно соченить маленький рассказ о том,как ты охоитился на медведя но не убил его.Этот рассказ должен быть смешным
Небольшое произведениечаще всего в стихотворной форме высмеивающее жадность лесть и обман A)легенда B)рассказ C)баснч D)стихотворение Зарание с...
В каком году было создано стихотворение Александра Александоровича Блока "О,как безумно за окном"?Просто в учебнике не написано и в интернете ищу и...
Какие слова поэта возвращают нас в Далекое прошлое к источник героизма русского народа. Ты помнишь Алёша дороги смоленщины