Литература

Литература
какие глаголы относятся к школе
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какие слова относятся к слову школа нужно для юбилея школы
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Литература
Можно написать так. Зайчьи лапы, дримучий медведь, заботливый цветок, тёплый хлеб и все !
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краткое содержание рассказа волчья воспитанница
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Схожесть между рассказами Кусака и Бешаная собака СРОЧНО НАДО!!! ДО СДАЧИ ОСТАЛОСЬ 2 ЧАСА!!
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Литература
Помогите, Произведения "Мастер и Маргарита ( Жанр, тема )краткое содержание
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Литература
Сочинение на тему Как я буду помогать родителям в их старости
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Литература
Омогите!Дам 40 баллов!Нужно соченить маленький рассказ о том,как ты охоитился на медведя но не убил его.Этот рассказ должен быть смешным
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Литература
Небольшое произведениечаще всего в стихотворной форме высмеивающее жадность лесть и обман A)легенда B)рассказ C)баснч D)стихотворение Зарание с...
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Литература
Сочинить стих о природе пожайлусто срочно надо!!!
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пословицы про чудо и чудеса, диво всякое...
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Литература
что такое эпитет нужно по литературе
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Литература
Почему автор называет Гулливера чудесным?
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Анализ стихотворения листья осенние рубцов
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краткое содержание последние холода
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Литература
В каком году было создано стихотворение Александра Александоровича Блока "О,как безумно за окном"?Просто в учебнике не написано и в интернете ищу и...
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Почему и когда человек становится писателем?
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Литература
Какой из измерительных инструментов самый точный
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Литература
Складіть діалог з уявним співрозмовником про роль кохання у сучасному житті.
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Литература
3) Какие чувства вызывает этот рассказ? Чему он учит? Рассказ про Юшку
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Литература
плииз срочно план рассказа Виктор Петрович Астафьев Васюткино озеро.
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Литература
Какие слова поэта возвращают нас в Далекое прошлое к источник героизма русского народа. Ты помнишь Алёша дороги смоленщины
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Литература
В чем сходство и различие пушкинского и гоголевского образов Петербурга
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Литература
Здравстауйте, помогите написать Общие признаки слов трусость и смелость
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Литература
15 вопросов к сказке каменный цветок
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