1. Подсчитай те число нейтронов у следующих элементов: № 22; №28; №44
Химия
1. Подсчитай те число нейтронов у следующих элементов: № 22; №28; №44
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
под номером 22 у нас титан - Ti N=Ar-Z=48-22=26 нейтронов под номером 28 никель - Ni 59-28=31 нейтронов а под номером 44 рутений Ru 101-44=57 нейтронов
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