1)стороны прямоугольного треугольника равны 10 дм.8 дм и 6 дм, найти косинус меньшего острого угла этого треугольника 2) катет прямоугольного треугольника равен 8 см,а протеволеж.угол 45 градусов,найти гипотенузу этого треугол...
Математика
1)стороны прямоугольного треугольника равны 10 дм.8 дм и 6 дм, найти косинус меньшего острого угла этого треугольника 2) катет прямоугольного треугольника равен 8 см,а протеволеж.угол 45 градусов,найти гипотенузу этого треугольника. 30 БАЛЛОВ
Ответ(ы):
Гость:
Cos α=a²+b²-c²/2ab cos α=8²+10²-6²/2*8*10=64+100-36/160=128/160=0.8 c=√a²+b² c=√8²+8²=√128 c=11.31 см
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