1)стороны прямоугольного треугольника равны 10 дм.8 дм и 6 дм, найти косинус меньшего острого угла этого треугольника 2) катет прямоугольного треугольника равен 8 см,а протеволеж.угол 45 градусов,найти гипотенузу этого треугол...

Математика

1)стороны прямоугольного треугольника равны 10 дм.8 дм и 6 дм, найти косинус меньшего острого угла этого треугольника 2) катет прямоугольного треугольника равен 8 см,а протеволеж.угол 45 градусов,найти гипотенузу этого треугольника. 30 БАЛЛОВ

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