Українська мова

Українська мова
На рисунках изображены знаки которые можно встретить соответственно в метро, самолёте автобусе.Рассмотри их внимательно и напиши что могут означать...
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помогите сделать впр
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Помогите пожалуйста составить проект на тему: МОЯ СЕМЬЯ В ИСТОРИИ РОССИИ
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Чаще всего дупла встречается на старых или мертвых деревьях .почемуже лесники не спешат выручить такие деревья а лесу запиши самую важную причину
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Животные .мигрирует на юг, впадает в спячку, меняет окраску , делает запасы, запасы, не делает запасы находит еду зимой . Белка бурундуки заяц бел...
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Расскажи о Центрально-чернозёрском заповеднике
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5 загадок о животных
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Нужна помощь!!! Что это за зверь? И где он обитает?
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Ты решил проделать этот опыт но у тебя под рукой оказались только чайные ложки.Как лучше использовать чайные ложки вместо столовых в это опыте? ...
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Помогите срочно пожалуйста информация о купеческом костюме 19 века
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Прочитай внимательно список не явлений подчеркни только те явления которые доказывают что вода кроме жидкого состояние бывает в природе в твердом и...
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в какой природной зоне находится новая земля
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КРАТКО напишите применение бумаги и картона
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Почему на песчаных дорожках в после дождя лужи не образуется а на глинистых держится долгое время
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Это очень дорогое полезное ископаемое.В Древнем Египте и Междуречье из него делали саркофаги.Этот металл использовали для чеканки монет и для изгот...
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как ты думаешь что значит быть гражданином своей страны
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знаменито здание России
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14 БАЛЛОВ —-—-—-—-—-—-—-—-—-—
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Произвотством каких товаров известна Калининградская область,Россия?Какие памятники природы или памятники истории и культуры гаходятся в твоём Кали...
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Ежегодно 18 апреля в некоторых странах мира отмечают Международный день охраны памятников и исторических мест, Этот день установлен в 1983 году по ...
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Какой вред наносит тля культурнм растениям
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Какой кремль был построен при Иване Третьем? Где принимал Иван Третий иностранных послов? Как Московский люд предупреждали об опасности? Почему Рус...
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Помогите составить сообщение о творчестве Л. Н. Толстого
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Найти закономерность,по которой следует друг за другом записанные числа. Обозначь закономерность_____. Запиши следующее число____.
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Напишите пословицу похожую по смыслу. *Уши верят чужой губе, очи верят сами себе*
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