Українська мова

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На рисунках изображены знаки которые можно встретить соответственно в метро, самолёте автобусе.Рассмотри их внимательно и напиши что могут означать...
Чаще всего дупла встречается на старых или мертвых деревьях .почемуже лесники не спешат выручить такие деревья а лесу запиши самую важную причину
Животные .мигрирует на юг, впадает в спячку, меняет окраску , делает запасы, запасы, не делает запасы находит еду зимой . Белка бурундуки заяц бел...
Ты решил проделать этот опыт но у тебя под рукой оказались только чайные ложки.Как лучше использовать чайные ложки вместо столовых в это опыте? ...
Прочитай внимательно список не явлений подчеркни только те явления которые доказывают что вода кроме жидкого состояние бывает в природе в твердом и...
Это очень дорогое полезное ископаемое.В Древнем Египте и Междуречье из него делали саркофаги.Этот металл использовали для чеканки монет и для изгот...
Произвотством каких товаров известна Калининградская область,Россия?Какие памятники природы или памятники истории и культуры гаходятся в твоём Кали...
Ежегодно 18 апреля в некоторых странах мира отмечают Международный день охраны памятников и исторических мест, Этот день установлен в 1983 году по ...
Какой кремль был построен при Иване Третьем? Где принимал Иван Третий иностранных послов? Как Московский люд предупреждали об опасности? Почему Рус...
Найти закономерность,по которой следует друг за другом записанные числа. Обозначь закономерность_____. Запиши следующее число____.