1 труба наполняет бассейн за 20 мин. вторая труба за 24 мин. 3 труба за 30 мин. за сколько мин. наполнят бассейн 3 трубы.

Алгебра

1 труба наполняет бассейн за 20 мин. вторая труба за 24 мин. 3 труба за 30 мин. за сколько мин. наполнят бассейн 3 трубы.

Автор: Гость