1 труба наполняет бассейн за 20 мин. вторая труба за 24 мин. 3 труба за 30 мин. за сколько мин. наполнят бассейн 3 трубы.
Алгебра
1 труба наполняет бассейн за 20 мин. вторая труба за 24 мин. 3 труба за 30 мин. за сколько мин. наполнят бассейн 3 трубы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20+24+30=74 минуты наполняет бассейн
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