1- В 80 кг картофеля содержится 14 кг крахмала. Найти процентное содержание крахмала в таком картофеле. 2- В семенах льна содержится 47 процентов масла. Сколько масла содержится в 80 кг семян льна.

Математика
1- В 80 кг картофеля содержится 14 кг крахмала. Найти процентное содержание крахмала в таком картофеле. 2- В семенах льна содержится 47 процентов масла. Сколько масла содержится в 80 кг семян льна.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
 в 80 кг картофеля содержится 14 кг крахмала. найдите процентное содержание крахмала в таком картофеле.===14/80*100=17,5% =)
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