1- В 80 кг картофеля содержится 14 кг крахмала. Найти процентное содержание крахмала в таком картофеле. 2- В семенах льна содержится 47 процентов масла. Сколько масла содержится в 80 кг семян льна.

Математика

1- В 80 кг картофеля содержится 14 кг крахмала. Найти процентное содержание крахмала в таком картофеле. 2- В семенах льна содержится 47 процентов масла. Сколько масла содержится в 80 кг семян льна.

Автор: Гость