1. В каждом предложении отметьте предлоги. Подпишите, производными и ли непроизводными они являются. 1) Я поднялся по лестнице и очутился внутри трубы. (Ю. Олеша. Зрелища) 2) Он долго смотрел мне вслед. (Н. Тэффи. Предсказат...

Русский язык
1. В каждом предложении отметьте предлоги. Подпишите, производными и ли непроизводными они являются. 1) Я поднялся по лестнице и очутился внутри трубы. (Ю. Олеша. Зрелища) 2) Он долго смотрел мне вслед. (Н. Тэффи. Предсказатель прошлого) 3) Желая как можно скорее сесть в экипаж, я пошел к нему навстречу. (А. Фет. Бедные люди) 4) Толстый господин так удивился, что высоко поднял брови, вследствие чего маленькие заплывшие глазки его впервые как будто глянули на свет Божий. (А. Аверченко. Двойник) 5) А сколько раз он встречал Новый год на пустой улице, опаздывая на встречу. (А. Раскин. Когда папа был маленьким) 6) Перегоревшая лампочка располагалась внутри узкого стеклянного абажура, висевшего на длинном шнуре, так что лезть надо было не очень высоко. (В. Пелевин. Зигмунд в кафе)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. по - непроизводный внутри - производный 2. вслед - производный 3. в -непроизводный к - непрозводный 4. на - непроизводный 5. на - непроизводный на - непроизводный 6. внутри - производный на - непроизводный
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