1. В питомнике посадили 1 200 саженцев елей, по 20 деревьев в каждом ряду. Саженцы липы посадили в такое же количество рядов, но в каждом ряду их было на 8 больше, чем саженцев елей. Сколько саженцев лип посадили? Выпуская кажд...

Алгебра

1. В питомнике посадили 1 200 саженцев елей, по 20 деревьев в каждом ряду. Саженцы липы посадили в такое же количество рядов, но в каждом ряду их было на 8 больше, чем саженцев елей. Сколько саженцев лип посадили? Выпуская каждый день одинаковое количество зонтов, на фабрике сделали 2 100 зонтов за 30 дней. Сколько зонтов изготовят на фабрике заследующие 25 дней, если ежедневно будут выпускать на 5 зонтов меньше, чем раньше?

Автор: Гость