1. В питомнике посадили 1 200 саженцев елей, по 20 деревьев в каждом ряду. Саженцы липы посадили в такое же количество рядов, но в каждом ряду их было на 8 больше, чем саженцев елей. Сколько саженцев лип посадили? Выпуская кажд...

Алгебра
1. В питомнике посадили 1 200 саженцев елей, по 20 деревьев в каждом ряду. Саженцы липы посадили в такое же количество рядов, но в каждом ряду их было на 8 больше, чем саженцев елей. Сколько саженцев лип посадили? Выпуская каждый день одинаковое количество зонтов, на фабрике сделали 2 100 зонтов за 30 дней. Сколько зонтов изготовят на фабрике заследующие 25 дней, если ежедневно будут выпускать на 5 зонтов меньше, чем раньше?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1680 саженцев липы 20+8=28 1200:20=60 28•60=1680
Гость:
липы 1680 1625 зонтов за 25 дней  
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