1) В школе 4 вторых класса. Пять второклассников этой школы живут в одном доме. Обяз??тельно ли хотя бы двое из них учатся в одном классе? А трое? 2) Подумай, сколько второклассников должны жить в одном доме, чтобы хотя бы тро...
Математика
1) В школе 4 вторых класса. Пять второклассников этой школы живут в одном доме. Обяз??тельно ли хотя бы двое из них учатся в одном классе? А трое? 2) Подумай, сколько второклассников должны жить в одном доме, чтобы хотя бы трое из них обязательно учились в одном классе?
Ответ(ы):
Гость:
Двое будут учится в одном классе. Трое не факт
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