1) В школе 4 вторых класса. Пять второклассников этой школы живут в одном доме. Обяз??тельно ли хотя бы двое из них учатся в одном классе? А трое? 2) Подумай, сколько второклассников должны жить в одном доме, чтобы хотя бы тро...

Математика

1) В школе 4 вторых класса. Пять второклассников этой школы живут в одном доме. Обяз??тельно ли хотя бы двое из них учатся в одном классе? А трое? 2) Подумай, сколько второклассников должны жить в одном доме, чтобы хотя бы трое из них обязательно учились в одном классе?

Автор: Гость