Информатика

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К какому виду декоративно-прикладному искусству принадлежат следующие изделия? 1. Дымковская игрушка 2. Ложка с росписью хохломы 3. Ковёр 4. ...
1.Чем заняты молодая мать и её ребёнок? Знаешь ли ты, кого изображали художники, обращаясь к сюжету Мадонна с младенцем? 2. Что ты можешь рассказат...
Здравствуйте! Может вы знаете что-нибудь о Родольфе Бонетто ( итальянский дизайнер 20 века). Ничего не могу найти о нем!
как библейские темы были отражены в живописи, скульптуре, и почему одни и те же библейскик сюжеты так по разному отражены художниками? Проблемный вопрос
Тест по теме: «Барокко» Вариант 2 Страна- родина барокко: а) Франция б) Италия в) Голландия г) Германия Особенности барокко (выбрать лишнее): а) театральность б) бутафорность в) тяжеловесность г) строгая геометричность линий д) церковный стиль е) возврат к античности Эпохе барокко принадлежат полотна таких мастеров как (выберите): а) Рубенс б) Ян Ван Эйк в) Рафаэль г) Рембрандт д) Мазаччо е) Веласкес ж) Караваджо Новый литературный жанр русского барокко 17 столетия - это: а) драма б) комедия в) жития г) басня Почему московское барокко называют «нарышкинским»: а) многие здания в Москве и Подмосковье строились по заказам бояр Нарышкиных. б) Нарышкин - это архитектор Что барокко роднит с ренессансом: а) ничего не роднит б) эти оба стиля используют элементы классического ордера в архитектуре в) общее мировоззрение г) обращение к античным и библейским сюжетам Докажите, почему барокко господствует только в Европе. 8. Какой новый музыкальный инструмент появился в эпоху барокко? а) орган б) скрипка в) арфа г) клавесин Г. Галилей, Н. Коперник, И. Ньютон - это: а) скульпторы б) ученые в) живописцы г) поэты д) музыканты е) политические деятели 10. Выбрать из перечисленных личностей эпохи барокко музыкантов а) И.С. Бах б) Лопе де Вега в) Мигель де Сервантес г) Клаудио Монтеверди д) Жан де Лафонтен е) Мольер ж) Антонио Вивальди з) Жан Батист Люли и) Георг Фридрих Гендель к) Протопоп Аввакум
решите пожалуйста тест срочно Тест по теме: «Барокко» Вариант 2 Страна- родина барокко: а) Франция б) Италия в) Голландия г) Германия Особенности барокко (выбрать лишнее): а) театральность б) бутафорность в) тяжеловесность г) строгая геометричность линий д) церковный стиль е) возврат к античности Эпохе барокко принадлежат полотна таких мастеров как (выберите): а) Рубенс б) Ян Ван Эйк в) Рафаэль г) Рембрандт д) Мазаччо е) Веласкес ж) Караваджо Новый литературный жанр русского барокко 17 столетия - это: а) драма б) комедия в) жития г) басня Почему московское барокко называют «нарышкинским»: а) многие здания в Москве и Подмосковье строились по заказам бояр Нарышкиных. б) Нарышкин - это архитектор Что барокко роднит с ренессансом: а) ничего не роднит б) эти оба стиля используют элементы классического ордера в архитектуре в) общее мировоззрение г) обращение к античным и библейским сюжетам Докажите, почему барокко господствует только в Европе. 8. Какой новый музыкальный инструмент появился в эпоху барокко? а) орган б) скрипка в) арфа г) клавесин Г. Галилей, Н. Коперник, И. Ньютон - это: а) скульпторы б) ученые в) живописцы г) поэты д) музыканты е) политические деятели 10. Выбрать из перечисленных личностей эпохи барокко музыкантов а) И.С. Бах б) Лопе де Вега в) Мигель де Сервантес г) Клаудио Монтеверди д) Жан де Лафонтен е) Мольер ж) Антонио Вивальди з) Жан Батист Люли и) Георг Фридрих Гендель к) Протопоп Аввакум
В честь каких богов были учреждены следующие празднества: олимпийские игры- истмийские игры- панафинейские празднества - элевсинийские мистерии