Информатика

Информатика
расположи в хронологической последовательности следующие архитектурные сооружения: 1.петропавловский собор 2. Зимний дворец 3. Успенский собор м...
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Какие страны входили в Арабский Халифат?
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Пожалуйста помогите с вопросами Срочно!!!
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почему фреска получила на Руси большее распространение, чем мозаика?
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К какому виду декоративно-прикладному искусству принадлежат следующие изделия? 1. Дымковская игрушка 2. Ложка с росписью хохломы 3. Ковёр 4. ...
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1.Чем заняты молодая мать и её ребёнок? Знаешь ли ты, кого изображали художники, обращаясь к сюжету Мадонна с младенцем? 2. Что ты можешь рассказат...
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Срочно!!! Найти конусы и цилиндры
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СРОЧНО!!!! Найти призмы и пирамиды. Отмечу как лучший ответ
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Здравствуйте! Может вы знаете что-нибудь о Родольфе Бонетто ( итальянский дизайнер 20 века). Ничего не могу найти о нем!
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Кто написал картину "Тайная Вечеря" ? Что такое Вечеря?
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как по-другому назвать поваров
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общая структура машин
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Выписать в тетрадь авторов картин на сюжет Тайная вечеря. СРОЧНО!!!!!!!плиз
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как библейские темы были отражены в живописи, скульптуре, и почему одни и те же библейскик сюжеты так по разному отражены художниками? Проблемный вопрос
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в чем заключается новаторство мазаччо
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Кубановедение рабочая тетрадь 3 класс
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образы солнца огня в литературе живописи и музыке
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Плетение это традиционный или современный вид искусства? Очень прошу помогите!
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Где находится Иуда на картине Леонардо да Винчи?
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Тест по теме: «Барокко» Вариант 2 Страна- родина барокко: а) Франция б) Италия в) Голландия г) Германия Особенности барокко (выбрать лишнее): а) театральность б) бутафорность в) тяжеловесность г) строгая геометричность линий д) церковный стиль е) возврат к античности Эпохе барокко принадлежат полотна таких мастеров как (выберите): а) Рубенс б) Ян Ван Эйк в) Рафаэль г) Рембрандт д) Мазаччо е) Веласкес ж) Караваджо Новый литературный жанр русского барокко 17 столетия - это: а) драма б) комедия в) жития г) басня Почему московское барокко называют «нарышкинским»: а) многие здания в Москве и Подмосковье строились по заказам бояр Нарышкиных. б) Нарышкин - это архитектор Что барокко роднит с ренессансом: а) ничего не роднит б) эти оба стиля используют элементы классического ордера в архитектуре в) общее мировоззрение г) обращение к античным и библейским сюжетам Докажите, почему барокко господствует только в Европе. 8. Какой новый музыкальный инструмент появился в эпоху барокко? а) орган б) скрипка в) арфа г) клавесин Г. Галилей, Н. Коперник, И. Ньютон - это: а) скульпторы б) ученые в) живописцы г) поэты д) музыканты е) политические деятели 10. Выбрать из перечисленных личностей эпохи барокко музыкантов а) И.С. Бах б) Лопе де Вега в) Мигель де Сервантес г) Клаудио Монтеверди д) Жан де Лафонтен е) Мольер ж) Антонио Вивальди з) Жан Батист Люли и) Георг Фридрих Гендель к) Протопоп Аввакум
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Информатика
решите пожалуйста тест срочно Тест по теме: «Барокко» Вариант 2 Страна- родина барокко: а) Франция б) Италия в) Голландия г) Германия Особенности барокко (выбрать лишнее): а) театральность б) бутафорность в) тяжеловесность г) строгая геометричность линий д) церковный стиль е) возврат к античности Эпохе барокко принадлежат полотна таких мастеров как (выберите): а) Рубенс б) Ян Ван Эйк в) Рафаэль г) Рембрандт д) Мазаччо е) Веласкес ж) Караваджо Новый литературный жанр русского барокко 17 столетия - это: а) драма б) комедия в) жития г) басня Почему московское барокко называют «нарышкинским»: а) многие здания в Москве и Подмосковье строились по заказам бояр Нарышкиных. б) Нарышкин - это архитектор Что барокко роднит с ренессансом: а) ничего не роднит б) эти оба стиля используют элементы классического ордера в архитектуре в) общее мировоззрение г) обращение к античным и библейским сюжетам Докажите, почему барокко господствует только в Европе. 8. Какой новый музыкальный инструмент появился в эпоху барокко? а) орган б) скрипка в) арфа г) клавесин Г. Галилей, Н. Коперник, И. Ньютон - это: а) скульпторы б) ученые в) живописцы г) поэты д) музыканты е) политические деятели 10. Выбрать из перечисленных личностей эпохи барокко музыкантов а) И.С. Бах б) Лопе де Вега в) Мигель де Сервантес г) Клаудио Монтеверди д) Жан де Лафонтен е) Мольер ж) Антонио Вивальди з) Жан Батист Люли и) Георг Фридрих Гендель к) Протопоп Аввакум
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Информатика
В честь каких богов были учреждены следующие празднества: Элевсинейские мистерии-
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В честь каких богов были учреждены следующие празднества: олимпийские игры- истмийские игры- панафинейские празднества - элевсинийские мистерии
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Помогите пожалуйста! Скажите какой это камень.
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какое влияние оказывает красота на развитие искусства
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