1) Вычислить массу этилена, необходимую для получения 23г. спирта. Массовая доля выхода спирта составляет 90% 2) Какая масса осадка образуется при сливании раствора, содержащего 25,5г. нитрата серебра и 200г. раствора с массо...
Химия
1) Вычислить массу этилена, необходимую для получения 23г. спирта. Массовая доля выхода спирта составляет 90% 2) Какая масса осадка образуется при сливании раствора, содержащего 25,5г. нитрата серебра и 200г. раствора с массовой долей сульфида натрия 3,9% Помогите пожалуйта. Нужно для поступления.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)C2H4+H2O=C2H5OH n(C2H5OH)=23/46=0.5 моль n(C2H5OH)=n(C2H4)=0.5 моль n(C2H4)=0.5/0.9=0.5556 моль(т.к. выход продукта 90%) m(C2H4)=0.5556*28=15.56г 2) 2AgNO3+Na2S=Ag2S+2NaNO3 n(AgNO3)=25.5/170=0.15 моль n(Na2S)=200*0.039/78=0.1моль n(Ag2S)=n(Na2S)=0.1моль m(Ag2S)=0.1*248=24.8 г
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