1) Вычислить массу этилена, необходимую для получения 23г. спирта. Массовая доля выхода спирта составляет 90% 2) Какая масса осадка образуется при сливании раствора, содержащего 25,5г. нитрата серебра и 200г. раствора с массо...

Химия

1) Вычислить массу этилена, необходимую для получения 23г. спирта. Массовая доля выхода спирта составляет 90% 2) Какая масса осадка образуется при сливании раствора, содержащего 25,5г. нитрата серебра и 200г. раствора с массовой долей сульфида натрия 3,9% Помогите пожалуйта. Нужно для поступления.

Автор: Гость