1) Выразите 0,85 м в сантиметрах 460 г в килограммах 2)Скорость автобуса 60 км.ч а)За какое время он пройдет за 45 км б)Какой путь он пройдет за 0,2 ч?
Математика
1) Выразите 0,85 м в сантиметрах 460 г в килограммах 2)Скорость автобуса 60 км.ч а)За какое время он пройдет за 45 км б)Какой путь он пройдет за 0,2 ч?
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Гость:
1)0,85 м=85 см,460 г=0,46 кг
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