1) Выразите 0,85 м в сантиметрах 460 г в килограммах 2)Скорость автобуса 60 км.ч а)За какое время он пройдет за 45 км б)Какой путь он пройдет за 0,2 ч?

Математика

1) Выразите 0,85 м в сантиметрах 460 г в килограммах 2)Скорость автобуса 60 км.ч а)За какое время он пройдет за 45 км б)Какой путь он пройдет за 0,2 ч?

Автор: Гость