10 предл. о действиях,которые бы вы приняли,чтобы самостоятельно передвинуть ящик массой 30 кг горизонтально на несколько метров,а затем загрузить его в кузов грузовика.

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Хм. Фактически перед нами небольшая техническая задача. Вообще тут еще интересный вопрос, какую мы силу можем приложить к ящику или какой энергий обладаем, но это уже детали. Давайте усложним задачу: мы - ребенок лет 12, который стащил ящик с фруктами(к примеру ананасами) массой 35кг из грузовика рядом с магазином, стащил 5 кг, а теперь ему надо вернуть все на место. Грубой силой мы не можем подвинуть ящик на место. Однако мы делали все это недалеко от сарайчика, где лежит барахло местного слесаря в запое. Мы заглядываем туда и видим: прочную железную ось, моток веревки, ржавый домкрат и небольшой блок, как на кранах. Мы относим все это на место и начинаем сооружать наше устройство: между двумя столбами, которые ограничивают движение, и вплотную к которым стоит грузовик, втыкаем ось и ставим на нее блок, который не подходит к оси и получается подвижным. Затем наматываем веревку на блок, привязываем к одному концу ящик, за другой беремся сами и начинаем тянуть, упершись в землю. Т.к. блок подвижный, силы нам надо прилагать в 2 раза меньше, чем если бы мы тянули ящик по земле, и мы довольно скоро дотаскиваем ящик до борта грузовика. Но нам надо поднять его. Ну тут мы просто берем домкрат и завершаем операцию. Силы тут требуется совсем немного, т.к. домкрат построен по принципу рычага и подчиняется золотому правилу механики. Вот и все) У нас осталось 5кг ананасов, раздутое чувство собственного достоинства, уважение посонов и умение пользоваться инструментами слесаря дяди Васи).