100 - 3,8*4,6 - 13,26:6,5
Математика
100 - 3,8*4,6 - 13,26:6,5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)3.8*4.6=17,48 2) 13.26:6.5=2.04 3)100-17.48=82.52 4) 82.52-2.04=80.48 Ответ: 80.48 Наверно так.
Гость:
100 - 3,8*4,6 - 13,26:6,5= 80,48 3,8*4,6=17,48 13,26/6,5=2,04 100-17,48-2,04=80,48
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