100 - 3,8*4,6 - 13,26:6,5

Математика
100 - 3,8*4,6 - 13,26:6,5
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)3.8*4.6=17,48 2) 13.26:6.5=2.04 3)100-17.48=82.52 4) 82.52-2.04=80.48 Ответ: 80.48 Наверно так.
Гость:
100 - 3,8*4,6 - 13,26:6,5= 80,48 3,8*4,6=17,48 13,26/6,5=2,04 100-17,48-2,04=80,48
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В ящике 120кг риса.Через несколько дней в ящике осталось 25% находившегося там рися.Сколько килограммов риса взяли из ящика?
Ответить
Математика
площадь квадрата 49 кв.дм.Узнайте его периметр???
Ответить
Математика
Туристы прошли 18 км со скоростью 5 км/ч.Какое расстояние им осталось пройти,если  весь путь составляет  98 км?
Ответить
Математика
ПОМОГИТЕ ГОТОВЛЮСЬ К ГОДОВОЙ НЕКОМУ ПРОВЕРЯТЬ.         3) Бегун пробежал 600м, что составляет 40% всей его намеченной дистанции. Найдите длину дист...
Ответить
Обществознание
посчитайте сколько лет правил Октавиан Август. С решением. Как ему удалось править так долго и не быть убитым, подобно Цезарю. Пожалуйста! ПОМОГИТЕ...
Ответить