Обществознание
Помогите пожалуйста) Чем определялись основные направления внешней политики России в период 1725-1762 годов?
1. Проследите, как московские князья постепенно сосредоточивали в своих руках политическую власть в Северо-Восточной Руси. (Кратко)
отметьте о ком идет речь военный и государственный деятель, участник войны 1812 года член следовательного комитета по делу Декабристов, шеф жандар...
почему от исхода сталинградской битвы зависел исход великой отечественной войны ПОЖАЛУЙСТА ДАЙТЕ ОТВЕТ СРОЧНО ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...
Предки этого русского генерала жили в Дании. В его роду насчитывалось 7 фельдмаршалов, в России его фамилия принадлежала 18 генералам и 2 адмиралам...
Список известных исторических деятелей, живших в одно время. Россия и другие страны. Заранее спасибо!