105 пожалуйста срочно очень

Гость: Гость:

Чтобы не ошибаться в их определении, надо запомнить, что существительные в именительном падеже всегда выступают главным членом предложения, чаще – подлежащим, а винительный падеж всегда указывает на зависимость существительного от главного слова Покатился горох. Именительный падеж