105 пожалуйста срочно очень
Русский язык
105 пожалуйста срочно очень
Ответ(ы):
Гость:
Чтобы не ошибаться в их определении, надо запомнить, что существительные в именительном падеже всегда выступают главным членом предложения, чаще – подлежащим, а винительный падеж всегда указывает на зависимость существительного от главного слова Покатился горох. Именительный падеж
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