11. Решить уравнение: 7х+2 + 2 * 7х-1 = 345
Математика
11. Решить уравнение: 7х+2 + 2 * 7х-1 = 345
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7x+2+2*7x-1 = 345 7x+2+14x-1 = 345 7x+14x = 345-2+1 21x = 344 x = 344:21 x= 344/21
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