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12(3x+8)+5(2x1) при x=3
Математика
12(3x+8)+5(2x1) при x=3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
39x+96+10x+5 49x+101 49*3+101 147+101=548
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