-12x-5=-8x+16 поможишь ещё
Математика
-12x-5=-8x+16 поможишь ещё
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) -12х-5=-8х+16 -5-16=-8х+12х -21=12х-8х -21=4х х=-21:4 х=-(21:4) х=-5,25.
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