13a-23-5a=9 помогите пожалуйста
Математика
13a-23-5a=9 помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
13а-23-5а=9 13а-5а=9+23 8а=32 а=32:8 а=4
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