История

История
письмо ветеранам пожарной охраны
Ответить
История
слово которое всегда пишут неправильно (без исключения
Ответить
История
Ребят скажите пожалуйста кто изготовил молоко?
Ответить
История
когда собака отходит от наркоза,у нее может быть (!ЗНОБ!)??? заранее спасибо
Ответить
История
кто может дать идею календаря. мне нужно для проекта календарь. его нужно придумать самостоятельно.тоесть в ходе проекта я должна придумать собстве...
Ответить
История
Помогите пожалуйста: Корпус представляат собой полый прямоугольный параллелепипед. В центре верхнего и нижнего основания корпуса имеются два прилив...
Ответить
История
Как называется рисунок без исправлений?
Ответить
История
Помогите пожалуйста! Описание образа современной девушки.... Прошу❤❤❤
Ответить
История
Помогите пожалуйста. (Урок чтения)
Ответить
История
Д.С.Лихачев сказал:"Небольшой шаг для человека, большой шаг для человечества". Приведите примеры из жизни конкретного человека, деятельность которо...
Ответить
История
холодный суп приготовленный из свеклы
Ответить
История
помогите выполнить задания пожалуйста срочно
Ответить
История
определить длину медного изолированного провода , если его диаметр 0.3мм , а сопротивление R=82Ом
Ответить
История
Помогите пожалуйста !! Татарский язык !! Подбери антонимы к словам !! Кечкене -... тэмле - ... баллы - ... тэрбияле - ... яхшы - ... акыллы - ... С...
Ответить
История
Какой основной принцип развития, построения музыкальной формы?
Ответить
История
Що означає посмішка чеширського кота?
Ответить
История
Какая есть пословица о нравственной морали (хотя бы 3 примера) ???
Ответить
История
Помогите решить задачу! По табелю учета рабочего времени сотрудник отработал 178 часов за месяц, из них в выходной день 4 часа, в соответствии с т...
Ответить
История
Напишите сочинение-рассуждение. Ответьте на вопрос: "Согласны ли вы с тем, что даже человек, который никуда не ездил, в некотором смысле является п...
Ответить
История
Объясни значение имени «Пантолеон» – данном святому при рождении, имени «Пантелеимон» – при крещении. Как в каждом из этих имён раскрываются две ст...
Ответить
История
составить задачу ,в которой будут использоваться старинные русские меры (по длине)
Ответить
История
Есть ли на земле места, где звёзды не заходят и не восходят за горизонт? Помогите срочно пожаалуйста
Ответить
История
Могут ли быть изображения 1 деталью? 1 главный вид, 2 сбоку? Если да то каким будет 3 изображение?
Ответить
История
как я провела весенние каникулы сочинения
Ответить
История
Придумайте название, ребят, помогите. Нужно название для пицце-бара (ну пиццерии, какая разница), а в голову что-то оригинальное, которым еще не ...
Ответить