История
кто может дать идею календаря. мне нужно для проекта календарь. его нужно придумать самостоятельно.тоесть в ходе проекта я должна придумать собстве...
Помогите пожалуйста: Корпус представляат собой полый прямоугольный параллелепипед. В центре верхнего и нижнего основания корпуса имеются два прилив...
Д.С.Лихачев сказал:"Небольшой шаг для человека, большой шаг для человечества". Приведите примеры из жизни конкретного человека, деятельность которо...
Помогите пожалуйста !! Татарский язык !! Подбери антонимы к словам !! Кечкене -... тэмле - ... баллы - ... тэрбияле - ... яхшы - ... акыллы - ... С...
Помогите решить задачу! По табелю учета рабочего времени сотрудник отработал 178 часов за месяц, из них в выходной день 4 часа, в соответствии с т...
Напишите сочинение-рассуждение. Ответьте на вопрос: "Согласны ли вы с тем, что даже человек, который никуда не ездил, в некотором смысле является п...
Объясни значение имени «Пантолеон» – данном святому при рождении, имени «Пантелеимон» – при крещении. Как в каждом из этих имён раскрываются две ст...
Есть ли на земле места, где звёзды не заходят и не восходят за горизонт? Помогите срочно пожаалуйста