15 слов с корнем -КОС- -КАС

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15 слов с корнем -КОС- -КАС
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ПриРОСший, выРАСТили, растение, росток (искл.) , проращивание, прорастить, Ростов (искл.) , Ростислав (искл.) , водоросль, растительный (мир) , нарощенные (ногти) , нарастиь, , недоросль... ;ться, располагаться, расположение,
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