1.)До обеда на сканере скопировали 3/11 рукописи,а после обеда 4/11 рукописи.Какую часть рукописи скопировали за день?Какую часть рукописи осталось скопировать?
Математика
1.)До обеда на сканере скопировали 3/11 рукописи,а после обеда 4/11 рукописи.Какую часть рукописи скопировали за день?Какую часть рукописи осталось скопировать?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3/11+4/11=7/11 -скопировали 11/11-7/11=4/11 -осталось не уверенна в решении, но кажется так
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