1)На западе Африка омывается... 2)Экспедицию по изучению культурных растений,в ходе которой была открыта родина твёрдых сортов пшеницы,возглавлял российский учёный... 3)назовите крупнейшее озеро а Африке и укажите ,какую африка...

Українська література

1)На западе Африка омывается... 2)Экспедицию по изучению культурных растений,в ходе которой была открыта родина твёрдых сортов пшеницы,возглавлял российский учёный... 3)назовите крупнейшее озеро а Африке и укажите ,какую африканскую реку оно питает своими водами.

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