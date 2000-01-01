1)Пороход прошел по течению 241.92 км за 5.6 часов. Сколько времени ему потребуется на обратный путь , если скорость течения реки равна 2,7 км\ч? 2)Кирпичь имеет длину 25 см, ширину 12 см и толщину 7см. Камаз с прицепом прив...

Математика

1)Пороход прошел по течению 241.92 км за 5.6 часов. Сколько времени ему потребуется на обратный путь , если скорость течения реки равна 2,7 км\ч? 2)Кирпичь имеет длину 25 см, ширину 12 см и толщину 7см. Камаз с прицепом привёз на стройку 42 м кубических кирпича . Найдите число кирпичей,доставленных на стройку.

Автор: Гость