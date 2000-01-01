1)Пороход прошел по течению 241.92 км за 5.6 часов. Сколько времени  ему потребуется на обратный путь , если скорость течения реки равна 2,7 км\ч?   2)Кирпичь имеет длину 25 см, ширину 12 см и толщину 7см. Камаз с прицепом прив...

Математика
1)Пороход прошел по течению 241.92 км за 5.6 часов. Сколько времени  ему потребуется на обратный путь , если скорость течения реки равна 2,7 км\ч?   2)Кирпичь имеет длину 25 см, ширину 12 см и толщину 7см. Камаз с прицепом привёз на стройку 42 м кубических кирпича . Найдите число кирпичей,доставленных на стройку.                       
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 1-1)241,92/5,6=43,2км/ч - скорость катера по течению 2) 43,2-2,7=40,5км/ч - собственная скорость катера 3) 40,5-2,7=37,8км/ч - скорость катера против течения. 4) 241,92/37,8=6,4ч - понадобится катеру на обратный путь. 2-1) найдём обьём 1-го кирпича      25*6*12=1800см в кубе 2) переведём кубические сантиметры в кубометры      1800см в кубе = 0.0018м в кубе 3) найдём общее кол-во кирпичей от известного нам обьёма      72 : 0.0018 = 40000(кирпичей) Ответ; 40000 кирпичей привёз грузовик на стройку
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Закончить уравн реакции. CH4+H2O= N2+h2= Fe+o2= Ch4+o2= Fe2o3+al
Ответить
Математика
4.Выполни деление и сделай проверку : 85:11= _______        984240:328=____
Ответить
Математика
СРОЧНО СЕЙЧАС В ШКОЛУ!!! Чтобы  добраться от станции до дачи, Юра прошёл пешком 2,4 км, что составляет 30% всего расстояния. Чему равно расстояние ...
Ответить
Математика
В цистерне 2000 л бензина. 3,5% бензина ушло на заправку автомобиля. Сколько литров ушло на заправку автомобиля?
Ответить
Английский язык
Помогите написать эссе по английскому на тему:любовь или дружба
Ответить