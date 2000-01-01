1)Пороход прошел по течению 241.92 км за 5.6 часов. Сколько времени ему потребуется на обратный путь , если скорость течения реки равна 2,7 км\ч? 2)Кирпичь имеет длину 25 см, ширину 12 см и толщину 7см. Камаз с прицепом прив...
Математика
1)Пороход прошел по течению 241.92 км за 5.6 часов. Сколько времени ему потребуется на обратный путь , если скорость течения реки равна 2,7 км\ч? 2)Кирпичь имеет длину 25 см, ширину 12 см и толщину 7см. Камаз с прицепом привёз на стройку 42 м кубических кирпича . Найдите число кирпичей,доставленных на стройку.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-1)241,92/5,6=43,2км/ч - скорость катера по течению 2) 43,2-2,7=40,5км/ч - собственная скорость катера 3) 40,5-2,7=37,8км/ч - скорость катера против течения. 4) 241,92/37,8=6,4ч - понадобится катеру на обратный путь. 2-1) найдём обьём 1-го кирпича 25*6*12=1800см в кубе 2) переведём кубические сантиметры в кубометры 1800см в кубе = 0.0018м в кубе 3) найдём общее кол-во кирпичей от известного нам обьёма 72 : 0.0018 = 40000(кирпичей) Ответ; 40000 кирпичей привёз грузовик на стройку
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