2. Докажите, что неравенство (а – 5)*(а + 3) gt; (а + 1)*(а – 7), верно при любых значениях а. решите только с полным решениям у кого будет правильно сделаю лучшем и 5 звёзд и спасибо с меня

Алгебра

2. Докажите, что неравенство (а – 5)*(а + 3) gt; (а + 1)*(а – 7), верно при любых значениях а. решите только с полным решениям у кого будет правильно сделаю лучшем и 5 звёзд и спасибо с меня

Автор: Гость