2. Докажите, что неравенство (а – 5)*(а + 3) gt; (а + 1)*(а – 7), верно при любых значениях а. решите только с полным решениям у кого будет правильно сделаю лучшем и 5 звёзд и спасибо с меня

Алгебра
2. Докажите, что неравенство (а – 5)*(а + 3) gt; (а + 1)*(а – 7), верно при любых значениях а. решите только с полным решениям у кого будет правильно сделаю лучшем и 5 звёзд и спасибо с меня
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Место a подставляй числа и всё.
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