2-метил-3,3-диетил-4-хлор-1-гептен  Помогите

Химия
2-метил-3,3-диетил-4-хлор-1-гептен  Помогите
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
H2C=C(CH3)-C(CH3)(CH3)-HC(CL)-CH2-CH2-CH3 все что в скобках пиши вверх
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Исследовать функции и построить их графики .   y=[latex]y=\frac{(-x^{2}-3x-3)}{(x+2)}[/latex]              
Ответить
Право
Помогите вставить слова место точек ;  Қарға су ішкісі келді . Ол су құйылған құмыраны ... .  ... құмыраның түбінде ғана болатын . Қарға құмыраға т...
Ответить
Химия
какой объем газа выделится при растворении в соляной кислоте 150 г магния, содержащего 20% примесей?
Ответить
Алгебра
х(2)-9у(2)+х-3У в скобочках это степень.
Ответить
Английский язык
Срочно нужна помощь! Нужно написать чуть-чуть (предложений 10) о том, как отмечаем тот или иной праздник в семье.  Критически не успеваю... 
Ответить