2-метил-3,3-диетил-4-хлор-1-гептен Помогите
Химия
2-метил-3,3-диетил-4-хлор-1-гептен Помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
H2C=C(CH3)-C(CH3)(CH3)-HC(CL)-CH2-CH2-CH3 все что в скобках пиши вверх
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