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Помогите пжлст разобрать слово по падежам на казахском языке (қуыршақ)
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пожалуйстааа помогите!! Нужна информация про легкую атлетику на казахском языке заранее спасибо
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Напишите на казахском про лёгкую атлетику. 8-9 предложений. Пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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синонимдерін тап шұғылдану атақты балуан анонимдерін тап биыл қатал епті жылдам омондерін тап жаттығу талап
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Талапты, әдепті, ажарлы, сәнді, саналы, көңілді сөздеріне сөйлемдер құрау
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Срочно переведите текст Но бiзге риза. Сякен Сартбаев пен жанкуйерлер кос колын котеруге бар. Якесы Султаннан бир ели калар емес. Ойткены баласы ...
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Напишите сочинение на казакском про Казакстан(или про свою родину) про срочно
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Жектик жалгау слова мектеп плиз
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перевед текста казакстан демалыс орындары
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Объявление на казахском языке Пример: Пропала собака или кошка или приходите на праздник. Чтобы было где то 5 предложений и больше. Если можно...
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екі көзің не үшін керек? Екі қолың не үшін керек? Құлақ деген не үшін керек? Тіл мен жағың не үшін керек? Ал аяқ не үшін керек өз ойларынды жазу к...
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переведите срочно на казахский язык! минеральная вода используется в лечебных целях. в минеральных водах содержится соль
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Кушейткіш үст бул кандай сөздер болады
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ламинария балдыры деген не орысша
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шыгарма коктемги демалыс
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ПОМОГИТЕ!!! ДЫБЫС ҮНДЕСТІГІ! Прошу, напишите простое определение и его составляющие буквально в трех словах! Можно схему
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шығарма көктемгі демалыс
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Составьте 5 предложений по казахскому языку про здоровье плиз :)
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достық туралы шығарма жоспарымен
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Перевидите текст! Салауатты өмір салты адам үшін өте маңызды,денсаулыққа тікелей қатысты.Коғамның болашагы әрбір адамның денсаулығына байланысты.Д...
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сұрақ жауап беріндер сен есім деген не
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жалғау мен жұрнақ жалғанған сөздер 5 сөз керек
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12 номер срочно даю ;)
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Помогите написать ертек про каскыр коян тулки по каз.языку 2 класс
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Помогите сделать синтаксический разбор предложений (синтаксис талдау) 1.Радиодан өте тартымды музыкалық хабарлар беріліп тұрады. 2.Сіздерде ради...
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