Право
Напишите на казахском про лёгкую атлетику. 8-9 предложений. Пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
синонимдерін тап шұғылдану атақты балуан анонимдерін тап биыл қатал епті жылдам омондерін тап жаттығу талап
Срочно переведите текст Но бiзге риза. Сякен Сартбаев пен жанкуйерлер кос колын котеруге бар. Якесы Султаннан бир ели калар емес. Ойткены баласы ...
Объявление на казахском языке Пример: Пропала собака или кошка или приходите на праздник. Чтобы было где то 5 предложений и больше. Если можно...
екі көзің не үшін керек? Екі қолың не үшін керек? Құлақ деген не үшін керек? Тіл мен жағың не үшін керек? Ал аяқ не үшін керек өз ойларынды жазу к...
переведите срочно на казахский язык! минеральная вода используется в лечебных целях. в минеральных водах содержится соль
ПОМОГИТЕ!!! ДЫБЫС ҮНДЕСТІГІ! Прошу, напишите простое определение и его составляющие буквально в трех словах! Можно схему
Перевидите текст! Салауатты өмір салты адам үшін өте маңызды,денсаулыққа тікелей қатысты.Коғамның болашагы әрбір адамның денсаулығына байланысты.Д...